Прем'єр Гренландії заявив, що готовий переговорити з Трампом

Муте Егеде визнав, що ще не говорив з обраним президентом США, але готовий зробити це

Муте Егеде (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив на пресконференції у Копенгагені (Данія), що готовий поговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, який хоче купити острівну країну. Його цитує Reuters.

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Відповідаючи на запитання, чи говорив він вже із Трампом, Егеде сказав: "Ні, але ми готові говорити".

Гренландський прем'єр також вкотре наголосив на прагненні до повної незалежності арктичного острова.

"Це те, що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією", – сказав він.