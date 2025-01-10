Прем'єр Гренландії заявив, що готовий переговорити з Трампом
Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив на пресконференції у Копенгагені (Данія), що готовий поговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, який хоче купити острівну країну. Його цитує Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи говорив він вже із Трампом, Егеде сказав: "Ні, але ми готові говорити".
Гренландський прем'єр також вкотре наголосив на прагненні до повної незалежності арктичного острова.
"Це те, що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією", – сказав він.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 9 січня Reuters повідомило, що Трамп хоче отримати Гренландію з двох причин: закріпити спадщину та розширити вплив США.