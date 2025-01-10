Прем'єр Гренландії: Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями
Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острівна країна не хоче бути ані данською, ані американською, натомість прагне до незалежності. Його цитує Financial Times.
"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", – сказав Егеде.
Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен погодилася, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим". Водночас вона додала, що хоче зберегти єдність Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та автономні Фарерські острови.
"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", – зазначила Фредеріксен.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 9 січня Reuters повідомило, що Трамп хоче отримати Гренландію з двох причин: закріпити спадщину та розширити вплив США.