Прем'єр Гренландії: Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями

Муте Егеде (Фото: ЕРА / Mads Claus Rasmussen)

Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острівна країна не хоче бути ані данською, ані американською, натомість прагне до незалежності. Його цитує Financial Times.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", – сказав Егеде.

Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен погодилася, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим". Водночас вона додала, що хоче зберегти єдність Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та автономні Фарерські острови.

"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", – зазначила Фредеріксен.