Премьер Гренландии: Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами

Муте Эгеде (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что островная страна не хочет быть ни датской, ни американской, но стремится к независимости. Его цитирует Financial Times.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", – сказал Эгеде.

В свою очередь премьер Дании Мэтте Фредериксен согласилась, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным". В то же время, она добавила, что хочет сохранить единство Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономные Фарерские острова.

"Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре", – отметила Фредериксен.