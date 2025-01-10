Премьер Гренландии: Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами
Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что островная страна не хочет быть ни датской, ни американской, но стремится к независимости. Его цитирует Financial Times.
"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", – сказал Эгеде.
В свою очередь премьер Дании Мэтте Фредериксен согласилась, что стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным". В то же время, она добавила, что хочет сохранить единство Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономные Фарерские острова.
"Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре", – отметила Фредериксен.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключила военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 9 января Reuters сообщил, что Трамп хочет получить Гренландию по двум причинам: закрепить наследство и расширить влияние США.