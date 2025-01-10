Премьер Гренландии заявил, что готов переговорить с Трампом
Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил на пресс-конференции в Копенгагене (Дания), что готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом, желающим купить островную страну. Его цитирует Reuters.
Отвечая на вопрос, говорил ли он уже с Трампом, Эгеде сказал: "Нет, но мы готовы говорить".
Гренландский премьер также в очередной раз отметил стремление к полной независимости арктического острова.
"Это то, что все должны уважать. Но это не значит, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией", – сказал он.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключила военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 9 января Reuters сообщило, что Трамп хочет получить Гренландию по двум причинам: закрепить наследство и расширить влияние США.