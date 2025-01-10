Премьер Гренландии заявил, что готов переговорить с Трампом

Муте Эгеде признал, что еще не говорил с избранным президентом США, но готов сделать это

Муте Эгеде (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил на пресс-конференции в Копенгагене (Дания), что готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом, желающим купить островную страну. Его цитирует Reuters.

Отвечая на вопрос, говорил ли он уже с Трампом, Эгеде сказал: "Нет, но мы готовы говорить".

Гренландский премьер также в очередной раз отметил стремление к полной независимости арктического острова.

"Это то, что все должны уважать. Но это не значит, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией", – сказал он.