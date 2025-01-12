"Тепер Данія змушена слухати нас". FT дізналося думку гренландців щодо заяв Трампа

Гренландія (Фото: ЕРА/EMIL STACH)

Візит Дональда Трампа-молодшого до Гренландії та заяви його батька про намір придбати острів викликали серед місцевих мешканців неоднозначну реакцію. Хоча Трамп-старший вказував на стратегічне значення Гренландії для безпеки США, гренландці сприйняли такі заяви як зневагу до їхньої землі та культури, йдеться у репортажі Financial Times.

У Нууку, де життя проходить у суворих кліматичних умовах, багато людей були шоковані заявами Трампа.

"Для декого це було лякаюче", — зазначив місцевий старійшина Оле Йорген Хаммекен.

Колишній прем’єр-міністр Гренландії Купік Клейст додав: "Не можна просто прийти та купити країну чи її народ".

Попри обурення, деякі гренландці вбачають у зацікавленості Трампа певні переваги. За словами Хаммекена, увага до острова змусить Данію більше зважати на потреби Гренландії.

"Тепер Данія змушена нас слухати", — підкреслив він.

Загалом гренландці прагнуть більшої автономії від Данії, але їхня економічна залежність залишається значним викликом, зазначає FT. Багато хто вважає, що незалежність наразі недосяжна через слабкість економіки. Трамп же, попри критику, привернув увагу до майбутнього острова, яке залишається важливим питанням для його жителів.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде днями заявляв, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями. Його данська колега Метте Фредеріксен сказала, що розуміє цю позицію, але додала, що хоче зберегти єдність Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та автономні Фарерські острови.