В Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что Копенгаген готов обсуждать с будущей администрацией Дональда Трампа интересы США в Арктике. Его цитирует Reuters.
"Мы согласны с тем, что у американцев есть определенная обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжать переговоры с будущим президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", – сказал Расмуссен.
Ранее американское медиа Axios писало, что Дания направила команде Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить возможность усиления безопасности в Гренландии или увеличения военного присутствия США на острове.
По словам его будущего советника по нацбезопасности Майка Уолтца, Трамп рассматривает все варианты присоединения островной страны, включая военный. В то же время будущий вице-президент Джей Ди Вэнс возразил, подчеркнув, что Трамп может просто заключить соглашение.
Премьер Гренландии Муте Эгеде говорил, что гренландцы хотят независимости: "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами".
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.