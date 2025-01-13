В Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна в сотрудничестве с Гренландией готова продолжать переговоры с будущим президентом США

Ларс Локке Расмуссен (Фото: ЕРА/Liselotte Sabroe)

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что Копенгаген готов обсуждать с будущей администрацией Дональда Трампа интересы США в Арктике. Его цитирует Reuters.

"Мы согласны с тем, что у американцев есть определенная обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которую мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжать переговоры с будущим президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", – сказал Расмуссен.

Ранее американское медиа Axios писало, что Дания направила команде Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить возможность усиления безопасности в Гренландии или увеличения военного присутствия США на острове.

По словам его будущего советника по нацбезопасности Майка Уолтца, Трамп рассматривает все варианты присоединения островной страны, включая военный. В то же время будущий вице-президент Джей Ди Вэнс возразил, подчеркнув, что Трамп может просто заключить соглашение.

Премьер Гренландии Муте Эгеде говорил, что гренландцы хотят независимости: "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами".