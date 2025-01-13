Вэнс возразил Уолтцу и заявил, что Гренландию необязательно завоевывать силой

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для потенциального присоединения Гренландии к Соединенным Штатам избранному президенту Дональду Трампу необязательно прибегать к военной силе. Об этом он заявил в эфире Fox News.

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"Нам не нужно использовать военную силу. И то, что люди всегда игнорируют, это то, что у нас уже есть войска в Гренландии", – сказал Вэнс.

По его словам, островная страна важна для США, а США могут быть важны для нее, поскольку "народ Гренландии хочет иметь возможность развивать свои ресурсы".

Также важно, чтобы о Гренландии "хорошо заботились" с точки зрения американской безопасности, а датское правительство "не очень хорошо поработало над этим", отметил будущий вице-президент.

"Я считаю, что здесь действительно есть реальная возможность для нас взять на себя лидерство в защите безопасности Америки, обеспечить развитие этих невероятных природных ресурсов. И именно в этом Дональд Трамп сильный. Он умеет заключать соглашения, и я думаю, что относительно Гренландии можно заключить выгодное соглашение", – подытожил он.

Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил ABC News, что избранный американский лидер рассматривает все пути присоединения Гренландии к стране, даже силовой.