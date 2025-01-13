Вэнс возразил Уолтцу и заявил, что Гренландию необязательно завоевывать силой
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для потенциального присоединения Гренландии к Соединенным Штатам избранному президенту Дональду Трампу необязательно прибегать к военной силе. Об этом он заявил в эфире Fox News.
"Нам не нужно использовать военную силу. И то, что люди всегда игнорируют, это то, что у нас уже есть войска в Гренландии", – сказал Вэнс.
По его словам, островная страна важна для США, а США могут быть важны для нее, поскольку "народ Гренландии хочет иметь возможность развивать свои ресурсы".
Также важно, чтобы о Гренландии "хорошо заботились" с точки зрения американской безопасности, а датское правительство "не очень хорошо поработало над этим", отметил будущий вице-президент.
"Я считаю, что здесь действительно есть реальная возможность для нас взять на себя лидерство в защите безопасности Америки, обеспечить развитие этих невероятных природных ресурсов. И именно в этом Дональд Трамп сильный. Он умеет заключать соглашения, и я думаю, что относительно Гренландии можно заключить выгодное соглашение", – подытожил он.
Ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил ABC News, что избранный американский лидер рассматривает все пути присоединения Гренландии к стране, даже силовой.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.