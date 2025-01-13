Венс заперечив Волтцу та заявив, що Гренландію необов'язково завойовувати силою
Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для потенційного приєднання Гренландії до Сполучених Штатів обраному президенту Дональду Трампу необов'язково вдаватися до військової сили. Про це він заявив в ефірі Fox News.
"Нам не потрібно використовувати військову силу. І те, що люди завжди ігнорують, це те, що у нас вже є війська в Гренландії", – сказав Венс.
За його словами, острівна країна важлива для США, а США можуть бути важливими для неї, оскільки "народ Гренландії хоче мати можливість розвивати свої ресурси".
Також важливо, щоб про Гренландію "добре піклувалися" з погляду американської безпеки, а данський уряд "не дуже добре попрацював над цим", зазначив майбутній віцепрезидент.
"Я вважаю, що тут справді є реальна можливість для нас взяти на себе лідерство у захисті безпеки Америки, забезпечити розвиток цих неймовірних природних ресурсів. І саме в цьому Дональд Трамп сильний. Він уміє укладати угоди, і я думаю, що стосовно Гренландії можна укласти вигідну угоду", – підсумував він.
Раніше майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив ABC News, що обраний американський лідер розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до країни, навіть силовий.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.