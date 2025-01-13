Венс заперечив Волтцу та заявив, що Гренландію необов'язково завойовувати силою

Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для потенційного приєднання Гренландії до Сполучених Штатів обраному президенту Дональду Трампу необов'язково вдаватися до військової сили. Про це він заявив в ефірі Fox News.

"Нам не потрібно використовувати військову силу. І те, що люди завжди ігнорують, це те, що у нас вже є війська в Гренландії", – сказав Венс.

За його словами, острівна країна важлива для США, а США можуть бути важливими для неї, оскільки "народ Гренландії хоче мати можливість розвивати свої ресурси".

Також важливо, щоб про Гренландію "добре піклувалися" з погляду американської безпеки, а данський уряд "не дуже добре попрацював над цим", зазначив майбутній віцепрезидент.

"Я вважаю, що тут справді є реальна можливість для нас взяти на себе лідерство у захисті безпеки Америки, забезпечити розвиток цих неймовірних природних ресурсів. І саме в цьому Дональд Трамп сильний. Він уміє укладати угоди, і я думаю, що стосовно Гренландії можна укласти вигідну угоду", – підсумував він.

Раніше майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив ABC News, що обраний американський лідер розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до країни, навіть силовий.