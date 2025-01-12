Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до США, зокрема силовий – Волц

Майбутній радник Трампа з нацбезпеки розповів про плани обраного президента США на Гренландію

Майк Волц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до країни. Про це в ефірі ABC News заявив його майбутній радник з національної безпеки Майк Волц.

У Волца запитали, чи розглядає Трамп дипломатичний тиск, або ж він хоче застосувати військову силу, коли говорить про приєднання острівної країни.

"Президент Трамп завжди залишає всі варіанти дій відкритими, але також існує безліч шляхів, щоб змінити чинні угоди", – відповів він.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде днями заявляв, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями. Його данська колега Метте Фредеріксен сказала, що розуміє цю позицію, але додала, що хоче зберегти єдність Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та автономні Фарерські острови.