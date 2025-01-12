Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до США, зокрема силовий – Волц
Обраний президент США Дональд Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до країни. Про це в ефірі ABC News заявив його майбутній радник з національної безпеки Майк Волц.
У Волца запитали, чи розглядає Трамп дипломатичний тиск, або ж він хоче застосувати військову силу, коли говорить про приєднання острівної країни.
"Президент Трамп завжди залишає всі варіанти дій відкритими, але також існує безліч шляхів, щоб змінити чинні угоди", – відповів він.
Прем'єр Гренландії Муте Егеде днями заявляв, що гренландці не хочуть бути ані американцями, ані данцями. Його данська колега Метте Фредеріксен сказала, що розуміє цю позицію, але додала, що хоче зберегти єдність Королівства, до складу якого входять Данія, Гренландія та автономні Фарерські острови.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Муте Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.
- 9 січня Reuters повідомило, що Трамп хоче отримати Гренландію з двох причин: закріпити спадщину та розширити вплив США.