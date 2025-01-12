Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к США, в том числе силовой – Уолц

Будущий советник Трампа по нацбезопасности рассказал о планах избранного президента США на Гренландию

Майк Уолц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к стране. Об этом в эфире ABC News заявил его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц.

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У Уолца спросили, рассматривает ли Трамп дипломатическое давление, или он хочет применить военную силу, когда говорит о присоединении островной страны.

"Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить действующие соглашения", – ответил он.

Премьер Гренландии Муте Эгеде на днях заявлял, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Его датский коллега Мэтте Фредериксен сказала, что понимает эту позицию, но добавила, что хочет сохранить единство Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономные Фарерские острова.