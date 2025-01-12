Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к США, в том числе силовой – Уолц
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к стране. Об этом в эфире ABC News заявил его будущий советник по национальной безопасности Майк Уолц.
У Уолца спросили, рассматривает ли Трамп дипломатическое давление, или он хочет применить военную силу, когда говорит о присоединении островной страны.
"Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить действующие соглашения", – ответил он.
Премьер Гренландии Муте Эгеде на днях заявлял, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Его датский коллега Мэтте Фредериксен сказала, что понимает эту позицию, но добавила, что хочет сохранить единство Королевства, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономные Фарерские острова.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Премьер островной страны Муте Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключила военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 9 января Reuters сообщило, что Трамп хочет получить Гренландию по двум причинам: закрепить наследство и расширить влияние США.