У Данії заявили про готовність обговорювати з командою Трампа інтереси США в Арктиці
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив на пресконференції у Єрусалимі, що Копенгаген готовий обговорювати з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа інтереси США в Арктиці. Його цитує Reuters.
"Ми згодні з тим, що американці мають певну стурбованість щодо ситуації з безпекою в Арктиці, яку ми поділяємо, і тому в тісній співпраці з Гренландією ми готові продовжувати переговори з майбутнім президентом США, щоб забезпечити законні американські інтереси", – сказав Расмуссен.
Раніше американське медіа Axios писало, що Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити можливість посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.
За словами його майбутнього радника з нацбезпеки Майка Волтца, Трамп розглядає всі варіанти приєднання острівної країни, включно з військовим. Водночас майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс заперечив, наголосивши, що Трамп може просто укласти угоду.
Прем'єр Гренландії Муте Егеде казав, що гренландці хочуть незалежності: "Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями".
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Егеде відповів, що вона не продається.
- 3 січня 2025 року прем'єр Гренландії заявив, що хоче незалежності від Данії.
- 7 січня Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 8 січня глава МЗС Данії сказав, що Гренландія може стати незалежною від їхньої країни, але не частиною США.