У Данії заявили про готовність обговорювати з командою Трампа інтереси США в Арктиці

Глава МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що його країна у співпраці з Гренландією готова продовжувати переговори з майбутнім президентом США

Ларс Локке Расмуссен (Фото: ЕРА/Liselotte Sabroe)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив на пресконференції у Єрусалимі, що Копенгаген готовий обговорювати з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа інтереси США в Арктиці. Його цитує Reuters.

"Ми згодні з тим, що американці мають певну стурбованість щодо ситуації з безпекою в Арктиці, яку ми поділяємо, і тому в тісній співпраці з Гренландією ми готові продовжувати переговори з майбутнім президентом США, щоб забезпечити законні американські інтереси", – сказав Расмуссен.

Раніше американське медіа Axios писало, що Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити можливість посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

За словами його майбутнього радника з нацбезпеки Майка Волтца, Трамп розглядає всі варіанти приєднання острівної країни, включно з військовим. Водночас майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс заперечив, наголосивши, що Трамп може просто укласти угоду.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде казав, що гренландці хочуть незалежності: "Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями".