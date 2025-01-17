Премьер Гренландии: Хотим тесных отношений с США и Данией, но сами определим границы
Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил в интервью Fox News, что островная страна стремится иметь тесные отношения с США и Данией, но только в пределах, которые она сама определит.
Он подчеркнул, что гренландцы не желают становиться американцами или датчанами. "Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", – сказал он.
Эгеде также отметил, что Гренландия всегда будет надежным партнером для США.
"Мы — близкие соседи. Мы были вместе в течение последних 80 лет. В будущем у нас есть много возможностей для сотрудничества. Но мы хотим четко заявить: мы не хотим быть американцами и не хотим быть частью США, но мы стремимся к тесному сотрудничеству с ними", – добавил он.
На вопрос, проголосовали ли бы гренландцы за независимость от Дании, если бы им дали такую возможность, премьер ответил: "Да, но это дело народа Гренландии — решить, когда мы будем готовы к независимости. Важно понимать, что даже если мы сделаем эти шаги, Гренландия будет всегда оставаться частью западного альянса и надежным партнером для США, поскольку ваша безопасность — это наша безопасность."
- 23 декабря 2024 года избранный президент США Трамп заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией. Эгеде ответил, что она не продается.
- 3 января 2025 года премьер Гренландии заявил, что хочет независимости от Дании.
- 7 января Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения.
- 8 января глава МИД Дании сказал, что Гренландия может стать независимой от их страны, но не частью США.
- 13 января в Дании заявили о готовности обсуждать с командой Трампа интересы США в Арктике.