Премьер Гренландии: Хотим тесных отношений с США и Данией, но сами определим границы

"Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", – сказал Муте Эгеде

Муте Эгеде (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил в интервью Fox News, что островная страна стремится иметь тесные отношения с США и Данией, но только в пределах, которые она сама определит.

Он подчеркнул, что гренландцы не желают становиться американцами или датчанами. "Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", – сказал он.

Эгеде также отметил, что Гренландия всегда будет надежным партнером для США.

"Мы — близкие соседи. Мы были вместе в течение последних 80 лет. В будущем у нас есть много возможностей для сотрудничества. Но мы хотим четко заявить: мы не хотим быть американцами и не хотим быть частью США, но мы стремимся к тесному сотрудничеству с ними", – добавил он.

На вопрос, проголосовали ли бы гренландцы за независимость от Дании, если бы им дали такую возможность, премьер ответил: "Да, но это дело народа Гренландии — решить, когда мы будем готовы к независимости. Важно понимать, что даже если мы сделаем эти шаги, Гренландия будет всегда оставаться частью западного альянса и надежным партнером для США, поскольку ваша безопасность — это наша безопасность."