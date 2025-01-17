Прем'єр Гренландії: Хочемо тісних відносин з США та Данією, але самі визначимо межі

"Ми хочемо бути гренландцями. Ми завжди будемо частиною НАТО", – сказав Муте Егеде

Муте Егеде (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив у інтерв'ю Fox News, що острівна країна прагне мати тісні відносини зі США та Данією, але лише в межах, які вона сама визначить.

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Він підкреслив, що гренландці не бажають ставати американцями чи данцями. "Ми хочемо бути гренландцями. Ми завжди будемо частиною НАТО", — сказав він.

Егеде також зазначив, що Гренландія завжди буде надійним партнером для США.

"Ми — близькі сусіди. Ми були разом протягом останніх 80 років. У майбутньому у нас є багато можливостей для співпраці. Але ми хочемо чітко заявити: ми не хочемо бути американцями й не хочемо бути частиною США, але ми прагнемо тісної співпраці з ними", — додав він.

На запитання, чи проголосували б гренландці за незалежність від Данії, якби їм дали таку можливість, прем'єр відповів: "Так, але це справа народу Гренландії — вирішити, коли ми будемо готові до незалежності. Важливо розуміти, що навіть якщо ми зробимо ці кроки, Гренландія завжди залишатиметься частиною західного альянсу і надійним партнером для США, оскільки ваша безпека — це наша безпека."