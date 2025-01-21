"Для нас это Мексиканский залив": Президент страны ответила на переименование Трампа
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский. Она заявила, что для мексиканцев и всего мира ничего не изменится, передает ABC news.
Президент Мексики выступила против указа Трампа о переименовании.
"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", – сказала она.
Также, по словам Шейнбаум, нынешние указы Трампа касательно чрезвычайной зоны на южной границе и протоколов по защите мигрантов ничем не отличаются от указов, которые он издавал во время своего первого срока.
Она подчеркнула, что Мексика всегда будет действовать в защиту своей независимости и своих соотечественников, которые живут в США.
- 20 января Трамп издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самую высокую гору континента – на Мак-Кинли.
- Также после угроз Трампа вернуть Панамский канал под контроль США на нем началась ревизия.
- Кроме того, Трамп рассматривает введение 25%-х пошлин против Канады и Мексики с 1 февраля.