"Для нас это Мексиканский залив": Президент страны ответила на переименование Трампа

Президент страны подчеркнула, что Мексика всегда будет действовать в защиту своей независимости

Клаудия Шейнбаум (Фото: x.com/Claudiashein)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский. Она заявила, что для мексиканцев и всего мира ничего не изменится, передает ABC news.

Президент Мексики выступила против указа Трампа о переименовании.

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", – сказала она.

Также, по словам Шейнбаум, нынешние указы Трампа касательно чрезвычайной зоны на южной границе и протоколов по защите мигрантов ничем не отличаются от указов, которые он издавал во время своего первого срока.

Она подчеркнула, что Мексика всегда будет действовать в защиту своей независимости и своих соотечественников, которые живут в США.