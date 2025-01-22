Суд рассмотрит иски против указа Трампа о гражданстве по праву рождения 23 января

22 штата выступили против запрета гражданства по праву рождения в США

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

В четверг, 23 января, указ президента США Дональда Трампа о гражданстве по праву рождения будет рассмотрен в зале суда Сиэтла. Прокуроры нескольких штатов подали соответствующие иски в суд, сообщает ABC News.

Генеральные прокуроры Аризоны, Орегона, Вашингтона и Иллинойса подали в суд на Трампа из-за указа, который, по их словам, лишит избирательных прав более 150 000 новорожденных детей ежегодно. По информации AP News, всего 22 штата подали подобные иски.

Заседание о выдаче временного запретительного судебного приказа в отношении указа Трампа состоится под председательством окружного судьи Джона Коэнура 23 января в 10:00.

"Президент Трамп и федеральное правительство теперь пытаются навязать современную версию Дреда Скотта. Но ничто в Конституции не дает президенту, федеральным агентствам или кому-либо еще полномочий налагать условия на предоставление гражданства лицам, родившимся в Соединенных Штатах", – говорится в исках генеральных прокуроров.

В Белом доме заявили, что готовы предстать перед судом, и назвали иски "продолжением сопротивления левых".

"Радикальные левые могут либо плыть против течения и отвергнуть подавляющую волю народа, либо присоединиться к нему и работать с президентом Трампом", — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Первые иски против указов Трампа были поданы 21 января 18 штатами США. Касались они указа об отмене права гражданства по рождению и упрощения процедуры увольнения госслужащих.

Президент Мексики ответила на переименование Мексиканского залива Трампом в Американский. Она заявила, что для всего мира он останется Мексиканским.