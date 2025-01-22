Освобождены свыше 200 участников штурма Капитолия. Полиция недовольна помилованием Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Свыше 200 участников, причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, были выпущены из исправительных учреждений после помилования президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Федеральное бюро тюрем. Однако решение столкнулось с критикой.

После своей инаугурации 20 января Трамп отдал приказ о помиловании 211 человек. Федеральное бюро тюрем получило информацию вечером того же дня, и после определенной проверки приказ был передан в учреждение, где находились задержанные.

К 09:30 21 января все, кто был помилован или получил смягчение приговора от Трампа были освобождены из-под стражи. Весь процесс занял около 12 часов, отметили в Федеральном бюро тюрем.

Однако это решение столкнулось с осуждением, в частности, со стороны правоохранителей. Братский орден полиции и Международная ассоциация начальников полиции сказали в совместном заявлении, что они "глубоко обескуражены" помилованиями.

"[Мы] твердо убеждены, что осужденные за такие преступления должны отбывать полное наказание. Преступления против правоохранительных органов — это не просто нападения на отдельных лиц или общественную безопасность — это нападения на общество и подрыв верховенства закона", – сказано в заявлении.