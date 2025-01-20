Штурм Капитолия 6 января. CNN: Трамп помилует обвиняемых в ненасильственных действиях

Прокуратура предъявила обвинения более 1580 лицам и вынесла около 1270 приговоров

Капитолий (Иллюстративное фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать людей, осужденных за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и смягчить приговоры другим лицам, осужденным за более серьезные преступления. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных с планами американского президента.

Ожидается, что Министерство юстиции также обратится в суд, чтобы отклонить еще не переданные в суд дела, рассказал собеседник из команды Трампа.

Он еще не подписал указ, но ожидается, что сделает это сегодня, 20 января.

Трамп давно пообещал помиловать по крайней мере некоторых своих сторонников, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года, нарушивших мирную передачу власти.

После нападения Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований начали общенациональный розыск для выявления и задержания мятежников, который превратился в крупнейшее уголовное расследование в истории США. Прокуратура выдвинула обвинения более 1580 лицам и вынесла около 1270 приговоров, около 300 дел находятся на рассмотрении.

Согласно данным Министерства юстиции, около 55% судебных преследований являются делами об административных правонарушениях, в том числе обвинениями в хулиганстве или незаконном проникновении. Среди фигурантов дела подавляющее большинство было осуждено условно или на несколько месяцев заключения и уже освобождено.

CNN пишет, что помилование не отменит их судимость, но восстановит их гражданские права, как право на владение оружием или право голоса, а также досрочно завершит испытательный срок.

9 декабря 2024 года Трамп пообещал в первый день вступления в должность помиловать участников протеста 6 января 2021 года.

20 января 2024 года Байден в последние часы своего президентства объявил о помиловании генерала Марка Милли, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января, и еще нескольких человек.