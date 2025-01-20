Байден превентивно помиловал пять членов своей семьи в последние минуты президентства
Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / EPA)

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи в последние минуты пребывания в должности. Об этом сообщил телеканал CNN.

Байден помиловал брата Джеймса и его супругу, брата Фрэнка, а также сестру Валери и ее мужа.

"Моя семья подвергается постоянным атакам и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — это самый плохой вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти атаки прекратятся", — говорится в заявлении Байдена.

46-й президент США добавил, что верит "в верховенство права" и "оптимистично настроен на то, что сила наших правовых институтов в конечном итоге победит над политикой".

Однако Байден подчеркнул, что "безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой безопасности лиц и их семей".

"Даже если лица не сделали ничего плохого и в конце концов будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам", – утверждает он.

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