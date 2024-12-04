Суд закрыл дело Хантера Байдена после помилования отцом

Все разбирательства по делу о хранении оружия прекращены

Хантер Байден (Фото: ЕРА)

Суд закрыл федеральное дело о незаконном владении оружием против сына Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает The Hill.

Окружной судья США Мэриэллен Норейка выдала постановление, в котором сказано, что все разбирательства по делу прекращены. Причиной стал указ президента Байдена о помиловании сына Хантера.

В 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra 38SPL сын американского президента поставил галочку "нет" в форме покупки оружия, где спрашивалось об употреблении или зависимости от наркотиков.

Как Хантер рассказал в интервью BBC в 2021 году, что в 2015 году после смерти брата и расставания с женой он вернулся к пагубным привычкам: употреблению алкоголя и наркотиков.

В июне 2024 года он был признан виновным в даче ложных показаний и незаконном хранении оружия.

2 декабря Байден помиловал сына Хантера и заявил, что его дело рассматривали не так, как дела других подозреваемых.

Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и заявил, что такое решение подвергает сомнению справедливость правосудия.