Сына Байдена признали виновным в деле о незаконном хранении оружия

Хантер Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Суд присяжных 11 июня признал Хантера Байдена виновным в федеральном деле о незаконном хранении оружия, передают Associated Press и CNN. Это впервые, когда близкий родственник действующего президента США был признан виновным по уголовному делу во время его каденции, хотя в этом случае преступление предшествовало пребыванию Джо Байдена на посту президента.

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Сына американского лидера признали виновным по всем трем пунктам обвинения, пишут журналисты. Байдену-младшему объявили обвинения в сентябре 2023 года.

Два из них касаются ложных заявлений, когда сын президента заполнял необходимые для покупки оружия документы. Третье – о незаконном хранении оружия: Байден покупал револьвер Colt Cobra Special и в бумагах отметил, что не зависим от запрещенных наркотиков и не употребляет их, но это не соответствовало действительности. Итак, мужчина в течение 11 дней незаконно владел оружием, употребляя наркотики.

По всем трем пунктам Байдену грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $750 000.

В декабре 2023 года Министерство юстиции США возбудило новое уголовное дело против Хантера Байдена. Обвинения касаются неуплаты налогов по девяти пунктам.

В сентябре 2024 года сын Байдена предстанет перед судом в Калифорнии по другому делу – его подозревают в злоупотреблениях при уплате налогов.

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