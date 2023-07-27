Соглашение сына Байдена с прокуратурой о снятии обвинений развалилось в суде

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, отказался от признания себя виновным по обвинениям в двух случаях умышленной неуплаты подоходного налога, поскольку суд высказал сомнения в условиях его соглашения с прокуратурой. Об этом сообщает Associated Press.

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Как сообщает агентство, в ходе слушаний возникла дискуссия между адвокатами Байдена и судьей о том, предусмотрена ли в условиях его соглашения с прокуратурой защита от будущих обвинений. Судья Мэриэллен Норейка выразила озабоченность условиями соглашения и приостановила его действие.

После этого Хантер Байден заявил, что не будет признавать себя виновным в налоговых нарушениях без заключения соглашения, которое освобождало бы его от уголовного преследования по обвинению в нарушениях при приобретении оружия.

Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры США, Хантер Байден не заплатил налог в размере более $100 000 с дохода более $1,5 млн в 2017 и 2018 годах. В обмен на признание виновности по этим случаям его предполагалось освободить от уголовного преследования за то, что при приобретении огнестрельного оружия он не указал в документах, что у него было, согласно официальной формулировке, "пристрастие к контролируемым веществам", что является нарушением закона.

Медиа отмечают, что успех или неудача соглашения Хантера Байдена с прокуратурой могут оказать "существенное влияние" на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена.

Расследование прокуратуры в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и, помимо налоговых нарушений, занималось его бизнес-операциями за рубежом, в основном в Китае. В связи с так называемым "делом компании Burisma" федеральные следователи также проверяли лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден, однако для предъявления ему обвинений по итогам этого расследования не нашлось оснований.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за Хантера Байдена. Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате скандала Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.

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