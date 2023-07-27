Угода сина Байдена з прокуратурою про зняття звинувачень розвалилася у суді

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, відмовився від визнання себе винним за звинуваченнями у двох випадках навмисної несплати прибуткового податку, оскільки суд висловив сумніви в умовах його угоди з прокуратурою. Про це повідомляє Associated Press.

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Як повідомляє агентство, під час слухань виникла дискусія між адвокатами Байдена та суддею про те, чи вказаний в умовах його угоди з прокуратурою захист від майбутніх звинувачень. Суддя Меріеллен Норейка висловила занепокоєння умовами угоди та призупинила її дію.

Після цього Хантер Байден заявив, що не визнаватиме себе винним у податкових порушеннях без укладання угоди, яка б звільняла його від кримінального переслідування за звинуваченням у порушеннях при придбанні зброї.

Раніше повідомлялося, що, за даними прокуратури США, Хантер Байден не сплатив податок у розмірі понад $100 000 з доходу понад $1,5 млн у 2017 та 2018 роках. В обмін на визнання винності у цих випадках його передбачалося звільнити від кримінального переслідування за те, що при придбанні вогнепальної зброї він не вказав у документах, що мав, згідно з офіційним формулюванням, "пристрасть до контрольованих речовин", що є порушенням закону.

Медіа зазначають, що успіх чи невдача угоди Хантера Байдена з прокуратурою можуть мати "суттєвий вплив" на передвиборчу кампанію президента США Джо Байдена.

Розслідування прокуратури щодо Хантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і крім податкових порушень займалося його бізнесопераціями за кордоном, переважно в Китаї. У зв'язку з так званою справою компанії Burisma федеральні слідчі також перевіряли лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Хантер Байден, проте для пред'явлення йому звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося підстав.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп потрапив у скандал через Хантера Байдена. Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок скандалу Палата представників Конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

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