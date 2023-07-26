Сина Байдена чекають у прокуратурі – він визнає відповідальність за два податкові порушення

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, повинен сьогодні з'явитися в прокуратуру й офіційно визнати себе винним за звинуваченнями у двох випадках умисної несплати прибуткового податку. Про це повідомляє Reuters.

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Визнання відповідальності за податкові порушення є частиною угоди з прокуратурою, яка дозволить Хантеру Байдену уникнути кримінального переслідування за порушення під час придбання вогнепальної зброї.

За даними прокуратури США, Хантер Байден не сплатив податок розміром понад $100 000 із доходу понад $1,5 млн у 2017 та 2018 роках. В обмін на визнання вини з цих випадків із нього буде знято кримінальне переслідування за те, що він під час придбання вогнепальної зброї не вказав у документах, що він мав, згідно з офіційним формулюванням, "пристрасть до контрольованих речовин", що є порушенням закону.

Медіа зазначають, що новини про угоди Хантера Байдена з прокуратурою можуть мати "суттєвий вплив" на передвиборчу кампанію президента США Джо Байдена.

Білий Дім наприкінці червня у зв'язку з подіями навколо сина Байдена зробив коротку заяву, в якій йдеться про те, що Байдени "люблять свого сина".

Розслідування прокуратури щодо Хантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і, крім податкових порушень, займалося його бізнес-операціями за кордоном, в основному в Китаї. У зв'язку з так званою справою компанії Burisma федеральні слідчі також перевіряли лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Хантер Байден, проте для пред'явлення йому звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося підстав.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп потрапив у скандал через Хантера Байдена. Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок скандалу Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

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