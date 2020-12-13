Минюст США запросило у сына Байдена информацию о деятельности в Украине
13.12.2020, 07:36
Хантер и Джо Байден (Фото: EPA)
Министерство юстиции США в рамках расследования дела против сына избранного президента Хантера Байдена потребовало от него информацию об около 20 компаниях, в частности об украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.
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"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", – говорится в сообщении.
Прокуроры изучают его финансовые и международные деловые начинания. В повестке также запрашивается информация о деловых отношениях Байдена с Китаем и других финансовых операциях.
- Осенью 2019-го действующий президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за Хантера Байдена. Он якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате скандала Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.
- Нардеп Рады Андрей Деркач несколько раз выходил на пресс-конференции, заявляя о якобы коррупции Байденов в Украине. 10 сентября 2020 года Минфин США ввел санкции против Деркача, назвав его российским агентом и обвинив во вмешательстве в выборы в США.
- 10 декабря 2020-го Хантер Байден заявил, что в США расследуют дело против него. Расследование началось еще в 2018 году, в нем проверяют, нарушал ли Байден-младший и его партнеры налоговое законодательство при работе с зарубежными компаниями.
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