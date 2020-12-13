Минюст США запросило у сына Байдена информацию о деятельности в Украине

Министерство юстиции США в рамках расследования дела против сына избранного президента Хантера Байдена потребовало от него информацию об около 20 компаниях, в частности об украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.

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"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", – говорится в сообщении.

Прокуроры изучают его финансовые и международные деловые начинания. В повестке также запрашивается информация о деловых отношениях Байдена с Китаем и других финансовых операциях.

Владислав Сердюк

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