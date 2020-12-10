В США расследуют дело против сына Байдена

В США расследуют дело против Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена. Об этом рассказал сам Байден-младший, передает Reuters.

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Хантер Байден отметил, что о расследовании во вторник уведомили его адвоката. Дело о налоговых отчислениях ведет прокуратура штата Дэлавер.

"Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", – сказал он.

В переходной команде избранного президента США заявили, что Байден-старший "очень гордится своим сыном, который боролся с трудностями и личными нападками, чтобы стать сильнее".

По данным CNN, расследование началось еще в 2018 году, и в нем проверяли, нарушал ли Байден-младший и его партнеры налогове законодательство при работе с зарубежными компаниями, в основном с китайскими.

Reuters не может подтвердить эту информацию: прокуратура отказалась от комментариев, а с адвокатом Хантера Байдена связаться не удалось.

Марк Сировой

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