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В США расследуют дело против сына Байдена

10.12.2020, 06:25
В США расследуют дело против сына Байдена - Фото
Хантер и Джо Байден (Фото: EPA)

В США расследуют дело против Хантера Байдена, сына избранного президента США Джо Байдена. Об этом рассказал сам Байден-младший, передает Reuters.

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Хантер Байден отметил, что о расследовании во вторник уведомили его адвоката. Дело о налоговых отчислениях ведет прокуратура штата Дэлавер.

"Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", – сказал он.

В переходной команде избранного президента США заявили, что Байден-старший "очень гордится своим сыном, который боролся с трудностями и личными нападками, чтобы стать сильнее".

По данным CNN, расследование началось еще в 2018 году, и в нем проверяли, нарушал ли Байден-младший и его партнеры налогове законодательство при работе с зарубежными компаниями, в основном с китайскими.

Reuters не может подтвердить эту информацию: прокуратура отказалась от комментариев, а с адвокатом Хантера Байдена связаться не удалось.

  • Осенью 2019-го действующий президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за Хантера Байдена. Он якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате скандала Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.
  • Украинский нардеп Андрей Деркач несколько раз выходил на пресс-конференции, заявляя о якобы коррупции Байденов в Украине. 10 сентября 2020 года Минфин США ввел санкции против Деркача, назвав его российским агентом и обвинив во вмешательстве в выборы в США.
  • 14 октября 2020-го New York Post опубликовало материалы, которые якобы доказывают коррупционную связь Хантера Байдена и Burisma, Facebook и Twitter ограничили доступ к скандальной статье.
  • В компании Трампа активно использовали тему якобы коррупции Байденов во время избирательной кампании 2020-го. Однако это не помогло – и Джо Байден победил на выборах.
Марк Сировой
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