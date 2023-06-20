Син Байдена визнає податкові порушення в обмін на угоду за іншим звинуваченням – CNN

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнає себе винним у двох податкових правопорушеннях та укладає угоду з Федеральною прокуратурою у справі за звинуваченням у наданні неправдивої інформації під час придбання вогнепальної зброї. Про це повідомляє CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

CNN посилається на документи Міністерства юстиції США, в яких йдеться про намір Гантера Байдена визнати свою провину за двома звинуваченнями у податкових правопорушеннях.

Агентство зазначає, що це може мати "суттєвий вплив" на передвиборчу кампанію президента США Джо Байдена.

Адвокат Гантера Байдена заявив, що угода з федеральною прокуратурою "залагодить" претензії Міністерства юстиції до сина президента. За його словами, "Гантер візьме на себе відповідальність за два випадки порушення строків сплати податків у межах угоди про визнання винності". Звинувачення щодо придбання вогнепальної зброї буде предметом досудової угоди про закриття справи і не є частиною угоди про визнання винності.

Адвокат підкреслив, що "Гантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за помилки, які він зробив у скрутний період свого життя".

Білий Дім випустив у зв'язку з цими новинами коротку заяву, в якій йдеться про те, що Байдени "люблять свого сина".

У 2020 році американські медіа повідомили, що розслідування щодо Гантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства та законів про відмивання грошей, а також з його бізнес-операціями у закордонних країнах, переважно в Китаї.

У грудні 2020 року Гантер Байден через свого повіреного підтвердив, що перебуває під федеральним кримінальним розслідуванням у зв'язку з податковою звітністю.

У жовтні 2022 року The Washington Post повідомила: федеральні агенти вважають, що зібрали достатньо доказів для звинувачення Хантера Байдена у злочинах, пов'язаних із наданням неправдивих відомостей при купівлі зброї, а також з податками.

У зв'язку з так званою "справою компанії Burisma" федеральні слідчі також перевіряли лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Хантер Байден, проте для висування йому звинувачень за підсумками цього розслідування поки що не знайшлося підстав.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп потрапив у скандал через Гантера Байдена. Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок скандалу Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.