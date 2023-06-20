Сын Байдена признает налоговые нарушения в обмен на сделку по другому обвинению – CNN

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признает себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключает сделку с Федеральной прокуратурой в деле по обвинению в предоставлении недостоверной информации при приобретении огнестрельного оружия. Об этом сообщает CNN.

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CNN ссылается на документы Министерства юстиции США, в которых говорится о намерении Хантера Байдена признать свою вину по двум обвинениям в налоговых правонарушениях.

Агентство отмечает, что это может оказать "существенное влияние" на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена.

Адвокат Хантера Байдена заявил, что сделка с федеральной прокуратурой "уладит" претензии Министерства юстиции к сыну президента. По его словам, "Хантер возьмет на себя ответственность за два случая нарушения сроков уплаті налогов в рамках соглашения о признании виновности". Обвинение, касающееся приобретения огнестрельного оружия, будет предметом досудебного соглашения о закрытии дела и не является частью соглашения о признании виновности.

Адвокат подчеркнул, что "Хантер считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он совершил в трудный период своей жизни".

Белый Дом выпустил в связи с этими новостями краткое заявление, в котором говорится, что Байдены "любят своего сына".

В 2020 году американские медиа сообщили, что расследование в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и связано с возможными нарушениями налогового законодательства и законов об отмывании денег, а также с его бизнес-операциями в зарубежных странах, в основном в Китае.

В декабре 2020 года Хантер Байден через своего поверенного подтвердил, что находится под федеральным уголовным расследованием в связи с налоговой отчетностью.

В октябре 2022 года The Washington Post сообщила: федеральные агенты считают, что собрали достаточно доказательств для обвинения Хантера Байдена в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений при покупке оружия, а также с налогами.

В связи с так называемым "делом компании Burisma" федеральные следователи также проверяли лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден, однако для выдвижения ему обвинений по итогам этого расследования пока не нашлось оснований.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за Хантера Байдена. Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате скандала Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.

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