Сына Байдена ждут в прокуратуре – он признает ответственность за два налоговых нарушения

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, должен сегодня явиться в прокуратуру и официально признать себя виновным по обвинениям в двух случаях умышленной неуплаты подоходного налога. Об этом сообщает Reuters.

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Признание ответственности за налоговые нарушения является частью сделки с прокуратурой, которая позволит Хантеру Байдену избежать уголовного преследования за нарушения при приобретении огнестрельного оружия.

По данным прокуратуры США, Хантер Байден не заплатил налог в размере более $100 000 с дохода более $1,5 млн в 2017 и 2018 годах. В обмен на признание виновности по этим случаям с него будет снято уголовное преследование за то, что при приобретении огнестрельного оружия он не указал в документах, что у него было, согласно официальной формулировке, "пристрастие к контролируемым веществам", что является нарушением закона.

Медиа отмечают, что новости о сделках Хантера Байдена с прокуратурой могут оказать "существенное влияние" на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена.

Белый Дом в конце июня в связи с событиями вокруг сына Байдена сделал краткое заявление, в котором говорится, что Байдены "любят своего сына".

Расследование прокуратуры в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и, помимо налоговых нарушений, занималось его бизнес-операциями за рубежом, в основном в Китае. В связи с так называемым "делом компании Burisma" федеральные следователи также проверяли лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден, однако для предъявления ему обвинений по итогам этого расследования не нашлось оснований.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп попал в скандал из-за Хантера Байдена. Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате скандала Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.

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