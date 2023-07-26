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Сына Байдена ждут в прокуратуре – он признает ответственность за два налоговых нарушения

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 14:01
Сына Байдена ждут в прокуратуре – он признает ответственность за два налоговых нарушения - Фото
Джозеф и Хантер Байден (Фото: ЕРА)

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, должен сегодня явиться в прокуратуру и официально признать себя виновным по обвинениям в двух случаях умышленной неуплаты подоходного налога. Об этом сообщает Reuters.

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Признание ответственности за налоговые нарушения является частью сделки с прокуратурой, которая позволит Хантеру Байдену избежать уголовного преследования за нарушения при приобретении огнестрельного оружия. 

По данным прокуратуры США, Хантер Байден не заплатил налог в размере более $100 000 с дохода более $1,5 млн в 2017 и 2018 годах. В обмен на признание виновности по этим случаям с него будет снято уголовное преследование за то, что при приобретении огнестрельного оружия он не указал в документах, что у него было, согласно официальной формулировке, "пристрастие к контролируемым веществам", что является нарушением закона.  

Медиа отмечают, что новости о сделках Хантера Байдена с прокуратурой могут оказать "существенное влияние" на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена.

Белый Дом в конце июня в связи с событиями вокруг сына Байдена сделал краткое заявление, в котором говорится, что Байдены "любят своего сына".

Расследование прокуратуры в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и, помимо налоговых нарушений, занималось его бизнес-операциями за рубежом, в основном в Китае. В связи с так называемым "делом компании Burisma" федеральные следователи также проверяли лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден, однако для предъявления ему обвинений по итогам этого расследования не нашлось оснований.

   

Сергей Бережной
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