Сина Байдена визнали винним у справі про незаконне зберігання зброї

Гантер Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Суд присяжних 11 червня визнав Гантера Байдена винним у федеральній справі про незаконне зберігання зброї, передають Associated Press та CNN. Це вперше, коли близький родич чинного президента США був визнаний винним у кримінальній справі під час його каденції, хоча в цьому випадку злочин передував перебуванню Джо Байдена на посаді президента.

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Сина американського лідера визнали винним за всіма трьома пунктами звинувачення, пишуть журналісти. Байдену-молодшому оголосили звинувачення у вересні 2023 року.

Два з них стосуються неправдивих заяв, коли син президента заповнював необхідні для придбання зброї документи. Третє – про незаконне зберігання зброї: Байден купував револьвер Colt Cobra Special і в паперах зазначив, що не залежний від заборонених наркотиків і не вживає їх, але це не відповідало дійсності. Отже, чоловік протягом 11 днів незаконно володів зброєю, вживаючи наркотики.

За всіма трьома пунктами Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі $750 000.

У грудні 2023 року Міністерство юстиції США відкрило нову кримінальну справу проти Гантера Байдена. Звинувачення стосуються несплати податків за дев'ятьма пунктами.

У вересня 2024 року син Байдена постане перед судом у Каліфорнії в іншій справі – його підозрюють у зловживаннях під час сплати податків.

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