Суд закрив справу Гантера Байдена після помилування батьком

Гантер Байден (Фото: ЕРА)

Суд закрив федеральну справу про незаконне володіння зброєю проти сина Джо Байдена Гантера. Про це повідомляє The Hill.

Окружна суддя США Меріеллен Норейка видала ухвалу, в якій йдеться, що всі розгляди у справі припинені. Причиною став указ президента Байдена про помилування сина Гантера.

У 2018 році під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL син американського президента поставив галочку "ні" у формі купівлі зброї, де питалося про вживання або залежність від наркотиків.

Як Гантер розповів в інтерв'ю BBC у 2021 році, що у 2015 році після смерті брата та розставання з дружиною він повернувся до згубних звичок: вживання алкоголю та наркотиків.

У червні 2024 року він був визнаний винним у даванні неправдивих показань та незаконному зберіганні зброї.

2 грудня Байден помилував сина Гантера та заявив, що його справу розглядали не так, як справи інших підозрюваних.

Дональд Трамп звинуватив Байдена у зловживанні владою і заявив, що таке рішення ставить під сумнів справедливість правосуддя.