Суд закрив справу Гантера Байдена після помилування батьком
Суд закрив федеральну справу про незаконне володіння зброєю проти сина Джо Байдена Гантера. Про це повідомляє The Hill.
Окружна суддя США Меріеллен Норейка видала ухвалу, в якій йдеться, що всі розгляди у справі припинені. Причиною став указ президента Байдена про помилування сина Гантера.
У 2018 році під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL син американського президента поставив галочку "ні" у формі купівлі зброї, де питалося про вживання або залежність від наркотиків.
Як Гантер розповів в інтерв'ю BBC у 2021 році, що у 2015 році після смерті брата та розставання з дружиною він повернувся до згубних звичок: вживання алкоголю та наркотиків.
У червні 2024 року він був визнаний винним у даванні неправдивих показань та незаконному зберіганні зброї.
- 2 грудня Байден помилував сина Гантера та заявив, що його справу розглядали не так, як справи інших підозрюваних.
- Дональд Трамп звинуватив Байдена у зловживанні владою і заявив, що таке рішення ставить під сумнів справедливість правосуддя.