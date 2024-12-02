Байден помилував свого сина Гантера, попри обіцянки не робити цього

Байден заявив, що слідство поводилося з його сином не так, як з іншими підозрюваними

Джо Байден та його син Хантер Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден, попри обіцянки, все ж таки помилував свого сина Роберта Гантера Байдена, звільнивши його від можливого тюремного терміну за федеральні злочини. Інформація про це з'явилася на сайті Білого дому 1 грудня.

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Байден зазначив, що справді обіцяв не втручатися в ухвалення рішень Міністерством юстиції і, за його словами, дотримався свого слова.

Він заявив, що його сина "вибірково та несправедливо переслідували". Хоча, як підкреслив Байден, обтяжливих факторів у вигляді покупок зброї не було.

За словами президента США, люди майже ніколи не постають перед судом за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину лише за те, як вони заповнили форму на зброю. А ті, хто прострочив сплату податків через серйозні залежності, згодом повертають їх із відсотками та отримують некримінальні резолюції.

"Очевидно, що з Гантером поводилися по-іншому", – заявив Байден.

Президент США зазначив, що звинувачення у справах його сина з'явилися лише після того, як деякі його політичні опоненти в Конгресі "підбурювали напасти" та "виступити проти виборів" його у президенти.

Потім, за словами Байдена, у суді розпалася "ретельно обговорена угода про визнання вини", яку погодив Мін'юст. Деякі політичні опоненти президента США "приписали собі заслугу" щодо політичного тиску на процес. Байден переконаний, що угода була б справедливим та розумним вирішенням справ Хантера.

Президент США заявив, що Гантера обрали лише тому, що він його син, а це неправильно.

"Була спроба зламати Гантера, який був тверезим п'ять з половиною років, навіть попри безперервні атаки й виборче переслідування. Намагаючись зламати Хантера, вони намагалися зламати мене, – і немає жодних підстав вважати, що це зупиниться на цьому. Досить", – резюмував Байден.

Довідка. У грудні 2023 року прокуратура У грудні 2023 року прокуратура звинуватила Гантера Байдена. Згідно з матеріалами справи, він не сплатив понад $1,4 мільйона податків, нарахованих з 2016 до 2019 року, а також подав неправдиві податкові декларації за 2018 рік, щоб уникнути сплати податків. У документах зазначено, що ці кошти були витрачені на наркотики, ескорт, подруг, дорогі готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші потреби, але не на сплату податків.