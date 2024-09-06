Син президента США Гантер Байден визнав провину в ухиленні від сплати податків
Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнав себе винним у несплаті податків і поданні фальшивих податкових декларацій. Про це повідомляє NBC News.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Під час судового засідання в Лос-Анджелесі 5 вересня син Байдена визнав провину за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення ще до початку відбору присяжних. Оголошення вироку заплановане на 16 грудня.
Адвокат Гантера, Еббе Лоуелл, заявив, що його клієнт ухвалив рішення на користь своєї родини. Це допомогло уникнути публічного судового процесу. Байден не спілкувався з пресою, але випустив заяву, де висловив критику на адресу прокурорів, звинувачуючи їх у спробі зганьбити його через дії, вчинені під час наркотичної залежності. Він зазначив, що не бажає завдавати своїй родині більше болю та втручання в їхнє приватне життя.
Міністерство юстиції США повідомило, що Байдену молодшому загрожує до 17 років ув'язнення.
- 11 червня 2024 року суд присяжних визнав Гантера Байдена винним у федеральній справі про незаконне зберігання зброї. Це вперше, коли близький родич чинного президента США був визнаний винним у кримінальній справі під час його каденції, хоча в цьому випадку злочин передував перебуванню Джо Байдена на посаді президента.
- Звинувачення йому оголосили у вересні 2023 року.