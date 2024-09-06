Син президента США Гантер Байден визнав провину в ухиленні від сплати податків

Міністерство юстиції США повідомило, що Байдену молодшому загрожує до 17 років ув'язнення

Гантер Байден (Фото: ЕРА)

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнав себе винним у несплаті податків і поданні фальшивих податкових декларацій. Про це повідомляє NBC News.

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Під час судового засідання в Лос-Анджелесі 5 вересня син Байдена визнав провину за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення ще до початку відбору присяжних. Оголошення вироку заплановане на 16 грудня.

Адвокат Гантера, Еббе Лоуелл, заявив, що його клієнт ухвалив рішення на користь своєї родини. Це допомогло уникнути публічного судового процесу. Байден не спілкувався з пресою, але випустив заяву, де висловив критику на адресу прокурорів, звинувачуючи їх у спробі зганьбити його через дії, вчинені під час наркотичної залежності. Він зазначив, що не бажає завдавати своїй родині більше болю та втручання в їхнє приватне життя.

Міністерство юстиції США повідомило, що Байдену молодшому загрожує до 17 років ув'язнення.

ДОВІДКА У грудні 2023 року прокуратура У грудні 2023 року прокуратура висунула Гантеру Байдену обвинувачення. Згідно з матеріалами справи, він не сплатив понад $1,4 мільйона податків, які були нараховані з 2016 до 2019 років, а також подав неправдиві податкові декларації за 2018 рік, щоб уникнути сплати податків. У документах зазначено, що ці кошти були витрачені на наркотики, ескорт, подруг, дорогі готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші особисті потреби, але не на сплату податків.