Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов
Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в неуплате налогов и предоставлении фальшивых налоговых деклараций. Об этом сообщает NBC News.
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В ходе судебного заседания в Лос-Анджелесе 5 сентября сын Байдена признал вину по всем девяти пунктам обвинения еще до начала отбора присяжных. Оглашение приговора запланировано на 16 декабря.
Адвокат Хантера, Эббе Лоуэлл, заявил, что его клиент принял решение в пользу своей семьи. Это помогло избежать публичного судебного процесса. Байден не общался с прессой, но выпустил заявление, где выразил критику в адрес прокуроров, обвиняя их в попытке опозорить его из-за действий, совершенных во время наркотической зависимости. Он отметил, что не желает причинять своей семье больше боли и вмешательства в их частную жизнь.
Министерство юстиции США сообщило, что Байдену младшему грозит до 17 лет заключения.
- 11 июня 2024 года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в федеральном деле о незаконном хранении оружия. Это впервые, когда близкий родственник действующего президента США был признан виновным по уголовному делу во время его каденции, хотя в этом случае преступление предшествовало пребыванию Джо Байдена на посту президента.
- Обвинение ему было объявлено в сентябре 2023 года.