Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов

Хантер Байден (Фото: ЕРА)

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в неуплате налогов и предоставлении фальшивых налоговых деклараций. Об этом сообщает NBC News.

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В ходе судебного заседания в Лос-Анджелесе 5 сентября сын Байдена признал вину по всем девяти пунктам обвинения еще до начала отбора присяжных. Оглашение приговора запланировано на 16 декабря.

Адвокат Хантера, Эббе Лоуэлл, заявил, что его клиент принял решение в пользу своей семьи. Это помогло избежать публичного судебного процесса. Байден не общался с прессой, но выпустил заявление, где выразил критику в адрес прокуроров, обвиняя их в попытке опозорить его из-за действий, совершенных во время наркотической зависимости. Он отметил, что не желает причинять своей семье больше боли и вмешательства в их частную жизнь.

Министерство юстиции США сообщило, что Байдену младшему грозит до 17 лет заключения.

СПРАВКА В декабре 2023 года прокуратура В декабре 2023 года прокуратура предъявила Хантеру Байдену обвинение. Согласно материалам дела, он не уплатил более $1,4 миллиона налогов, начисленных с 2016 по 2019 годы, а также подал ложные налоговые декларации за 2018 год, чтобы избежать уплаты налогов. В документах отмечено, что эти средства были израсходованы на наркотики, эскорт, подруг, дорогие отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие личные нужды, но не на уплату налогов.