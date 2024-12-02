Байден помиловал своего сына Хантера, несмотря на обещания не делать этого

Байден заявил, что следствие обращалось с его сыном не так, как с другими подозерваемыми

Джо Байден и его сын Хантер Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден, несмотря на обещания, все же помиловал своего сына Роберта Хантера Байдена, освободив его от возможного тюремного срока за федеральные преступления. Информация об этом появилась на сайте Белого дома 1 декабря.

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Байден отметил, что действительно обещал не вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции и, по его словам, сдержал свое слово.

Он заявил, что его сына "выборочно и несправедливо преследовали". Хотя, как подчеркнул Байден, отягчающих факторов в виде покупок оружия не было.

По словам президента США, люди почти никогда не предстают перед судом по обвинению в совершении тяжкого преступления только за то, "как они заполнили форму на оружие". А те, кто просрочил уплату налогов из-за серьезных зависимостей, в последствии возвращают их с процентами и получают неуголовные резолюции.

"Очевидно, что с Хантером обращались по-другому", – заявил Байден.

Президент США отметил, что обвинения в делах его сына появились только после того, как некоторые его политические оппоненты в Конгрессе "подстрекали напасть" и "выступить против выборов" его в президенты.

Затем, по словам Байдена, в суде распалась "тщательно обговоренная сделка о признании вины", которую согласовал Минюст. Некоторые политические оппоненты президента США "приписали себе заслугу" по оказанию политического давления на процесс. Байден убежден, что сделка была бы справедливым и разумным разрешением дел Хантера.

Президент США заявил, что Хантера выбрали только потому, что он является его сыном, а это неправильно.

"Была предпринята попытка сломать Хантера, который был трезвым пять с половиной лет, даже несмотря на непрекращающиеся атаки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, – и нет никаких оснований полагать, что это остановится на этом. Хватит", – резюмировал Байден.

Справка. В декабре 2023 года прокуратура В декабре 2023 года прокуратура предъявила Хантеру Байдену обвинение. Согласно материалам дела, он не уплатил более $1,4 миллиона налогов, начисленных с 2016 по 2019 годы, а также подал ложные налоговые декларации за 2018 год, чтобы избежать уплаты налогов. В документах отмечено, что эти средства были израсходованы на наркотики, эскорт, подруг, дорогие отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие личные нужды, но не на уплату налогов.

11 июня сын Байдена признал себя виновным в деле о незаконном хранении оружия.

6 сентября Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов предоставлении фальшивых налоговых деклараций.