Трамп звинуватив Байдена у зловживанні владою через помилування сина

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати його сина Гантера, назвавши це зловживанням владою. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Трамп вважає, що такий крок ставить під сумнів справедливість системи правосуддя.

"Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це зловживання і порушення правосуддя!" – зазначив Трамп.

Термін "заручники 6 січня" Трамп використовує для позначення учасників штурму Капітолія, яких він вважає політичними в’язнями. Він і його прихильники стверджують, що ці люди зазнали несправедливих судових переслідувань.

Нещодавно суд у США задовольнив клопотання спецпрокурора про закриття справи після перемоги Трампа на виборах.

ДОВІДКА У грудні 2023 року прокуратура У грудні 2023 року прокуратура звинуватила Гантера Байдена. Згідно з матеріалами справи, він не сплатив понад $1,4 мільйона податків, нарахованих з 2016 до 2019 року, а також подав неправдиві податкові декларації за 2018 рік, щоб уникнути сплати податків. У документах зазначено, що ці кошти були витрачені на наркотики, ескорт, подруг, дорогі готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші потреби, але не на сплату податків.

11 червня син Байдена визнав себе винним у справі про незаконне зберігання зброї.

6 вересня Гантер Байден визнав провину в ухиленні від сплати податків наданні фальшивих податкових декларацій.

2 грудня Байден помилував свого сина Роберта Гантера Байдена, звільнивши його від можливого тюремного терміну за федеральні злочини.