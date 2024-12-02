Трамп звинуватив Байдена у зловживанні владою через помилування сина
Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати його сина Гантера, назвавши це зловживанням владою. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
Трамп вважає, що такий крок ставить під сумнів справедливість системи правосуддя.
"Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це зловживання і порушення правосуддя!" – зазначив Трамп.
Термін "заручники 6 січня" Трамп використовує для позначення учасників штурму Капітолія, яких він вважає політичними в’язнями. Він і його прихильники стверджують, що ці люди зазнали несправедливих судових переслідувань.
Нещодавно суд у США задовольнив клопотання спецпрокурора про закриття справи після перемоги Трампа на виборах.
- 11 червня син Байдена визнав себе винним у справі про незаконне зберігання зброї.
- 6 вересня Гантер Байден визнав провину в ухиленні від сплати податків наданні фальшивих податкових декларацій.
- 2 грудня Байден помилував свого сина Роберта Гантера Байдена, звільнивши його від можливого тюремного терміну за федеральні злочини.