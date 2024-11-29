Трамп може продовжити політику Байдена щодо України – The New York Times

Трамп прагне перемовин з Путіним, але його політика щодо України може нагадувати Байдена

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Обраний президент США Дональд Трамп хоче налагодити відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, але його підхід до України може бути схожим на політику попередника, Джо Байдена. Про це пише The New York Times.

Трамп має намір змінити міжнародну політику США, зокрема він розглядає можливість скорочення допомоги Україні та навіть погрожує виходом із НАТО. Проте у деяких аспектах його кроки можуть бути схожими на політику Байдена, зазначають журналісти.

"Між адміністраціями різних партій – навіть такими різними, як у Трампа і Байдена, – більше спадкоємності, ніж здається на перший погляд", – зазначає Річард Фонтейн, виконавчий директор Центру нової американської безпеки.

Як пише газета, схожість підходів пояснюється тим, що Байден продовжив кілька ініціатив, започаткованих Трампом у його першому терміні.

11 листопада 2024 року Reuters заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними на українському фронті. Україна прагне зайняти вигідну позицію.

15 листопада Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися, і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.

20 листопада Reuters повідомив, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.