Трамп может продолжить политику Байдена относительно Украины – The New York Times

Трамп стремится к переговорам с Путиным, но его политика относительно Украины может напоминать Байдена

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Избранный президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но его подход к Украине может походить на политику предшественника, Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.

Трамп намерен изменить международную политику США, в частности, он рассматривает возможность сокращения помощи Украине и даже угрожает выходом из НАТО. Однако в некоторых аспектах его шаги могут походить на политику Байдена, отмечают журналисты.

"Между администрациями разных партий – даже такими разными, как у Трампа и Байдена, – больше преемственности, чем кажется на первый взгляд", – отмечает Ричард Фонтейн, исполнительный директор Центра новой американской безопасности.

Как пишет газета, схожесть подходов объясняется тем, что Байден продолжил несколько инициатив, начатых Трампом в его первом сроке.