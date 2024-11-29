Трамп может продолжить политику Байдена относительно Украины – The New York Times
Избранный президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но его подход к Украине может походить на политику предшественника, Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times.
Трамп намерен изменить международную политику США, в частности, он рассматривает возможность сокращения помощи Украине и даже угрожает выходом из НАТО. Однако в некоторых аспектах его шаги могут походить на политику Байдена, отмечают журналисты.
"Между администрациями разных партий – даже такими разными, как у Трампа и Байдена, – больше преемственности, чем кажется на первый взгляд", – отмечает Ричард Фонтейн, исполнительный директор Центра новой американской безопасности.
Как пишет газета, схожесть подходов объясняется тем, что Байден продолжил несколько инициатив, начатых Трампом в его первом сроке.
- 11 ноября 2024 года Reuters заявил, что ближайшие месяцы будут решающими на украинском фронте. Украина стремится занять выгодную позицию.
- 15 ноября Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться, и пообещали работать над завершением конфликта.
- 20 ноября Reuters сообщил, что Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет.