Європі доведеться подвоїти оборонні витрати через агресію РФ і перемогу Трампа – Bloomberg

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Європейські країни можуть бути змушені значно збільшити свої витрати на оборону через агресію Росії в Україні та можливість ослаблення підтримки з боку США під час президентства Дональда Трампа. Про це повідомляють аналітики Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном.

Під час своєї попередньої каденції Трамп погрожував виходом США з НАТО, якщо союзники не збільшать військові витрати. У своїй нинішній кампанії він також обіцяв послабити відносини з Європою у сфері безпеки.

Аналітики Bloomberg Intelligence підрахували, що 15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на цілих $340 млрд щорічно до $720 млрд.

"Російська агресія вже спонукала зростання витрат на оборону в Європі. Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній позиції Москви і вирішення стратегічної конкуренції з Китаєм, що поглиблюється", – зазначив Фергюсон.

Звіт був опублікований після попередження колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, який заявив, що Європейському Союзу слід терміново інвестувати в оборону та підвищити продуктивність, щоб зберегти свої цінності. Європі потрібні нові бойові танки, артилерія, бойові машини та літаки для підтримки оборонних сил.

Виграти від таких інвестицій можуть деякі компанії – Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc і Rolls Royce Holdings Plc.

Однак, як пишуть аналітики, після десятиліть недостатнього фінансування переозброєння може затягнутися на понад 10 років через нестачу виробничих потужностей і проблеми з ланцюгами постачання.

Невелика оборонно-промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне у короткостроковій та середньостроковій перспективі, йдеться у матеріалі.

"Європейцям, можливо, доведеться переглянути деякі зі своїх пріоритетів у видатках, оскільки багато їхніх бюджетів уже поставлено під сумнів, але масштаб загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", – сказав Фергюсон.