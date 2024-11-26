Суд у США згорнув справу Трампа щодо штурму Капітолія

Теоретично уряд США може знову висунути звинувачення після завершення президентського терміну Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

У США закрили справу щодо втручання обраного президента Дональда Трампа у вибори 2020 року через конституційну заборону висувати федеральні звинувачення проти чинного президента. Про це інформує The Hill.

25 листопада окружна суддя Таня Чуткан задовольнила клопотання спецпрокурора Джека Сміта про закриття справи після перемоги Трампа на виборах.

"Суд надасть уряду дозвіл закрити цю справу", – сказала вона.

Як зазначає видання, теоретично уряд може знову висунути звинувачення після завершення президентського терміну Трампа.

Двосторінковий висновок офіційно закриває справу, розпочату минулого року, коли Трампа звинуватили у чотирьох злочинах, пов’язаних зі спробами скасувати результати виборів 2020 року. Ці події завершилися штурмом Капітолія 6 січня.

У грудні 2023 року федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році, тоді він вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.

7 листопада 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції США планує закрити кримінальні справи проти Трампа до його інавгурації, щоб дотриматися політики, яка забороняє притягати чинного президента до відповідальності.

8 листопада у США суд тимчасово зупинив справу Трампа, пов’язану з його роллю у штурмі Капітолія.