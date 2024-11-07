NBC News: Мін'юст США планує згорнути кримінальні справи проти Трампа до його інавгурації
Міністерство юстиції США планує закрити кримінальні справи проти Дональда Трампа до його інавгурації на посаді президента, щоб дотриматися політики, яка забороняє притягати чинного президента до відповідальності. Про це пише NBC News.
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За даними журналістів, у міністерстві розглядають варіанти припинення двох федеральних справ, пов'язаних зі штурмом Капітолія у 2021 році та неналежним зберіганням секретних документів.
Це рішення відрізняється від позиції спеціального прокурора Джека Сміта, який раніше активно просував розслідування. Проте чиновники Мін'юсту дійшли висновку, що судові процеси у цих справах наразі неможливі та могли б затягнутися через юридичні апеляції до Верховного суду.
- У грудні 2023-го федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році, тоді він вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.
- Інша справа, про секретні документи, – одна з чотирьох, де фігурує Трамп. Його обвинувачують у незаконному зберіганні секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, а також у наданні неправдивих показань і перешкоджанні розслідуванню. Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів обвинувачення.