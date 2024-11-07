NBC News: Мін'юст США планує згорнути кримінальні справи проти Трампа до його інавгурації

Йдеться про дві федеральні справи, пов'язані зі штурмом Капітолія у 2021 році та неналежним зберіганням секретних документів

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Міністерство юстиції США планує закрити кримінальні справи проти Дональда Трампа до його інавгурації на посаді президента, щоб дотриматися політики, яка забороняє притягати чинного президента до відповідальності. Про це пише NBC News.

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За даними журналістів, у міністерстві розглядають варіанти припинення двох федеральних справ, пов'язаних зі штурмом Капітолія у 2021 році та неналежним зберіганням секретних документів.

Це рішення відрізняється від позиції спеціального прокурора Джека Сміта, який раніше активно просував розслідування. Проте чиновники Мін'юсту дійшли висновку, що судові процеси у цих справах наразі неможливі та могли б затягнутися через юридичні апеляції до Верховного суду.