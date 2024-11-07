NBC News: Минюст США планирует свернуть уголовные дела против Трампа до его инаугурации
Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Дональда Трампа до его инаугурации в должности президента, чтобы соблюсти политику, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности. Об этом пишет NBC News.
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По данным журналистов, в министерстве рассматриваются варианты прекращения двух федеральных дел, связанных со штурмом Капитолия в 2021 году и неправильным хранением секретных документов.
Это решение отличается от позиции специального прокурора Джека Смита, ранее активно продвигавшего расследование. Однако чиновники Минюста пришли к выводу, что судебные процессы по этим делам пока невозможны и могли бы затянуться из-за юридических апелляций в Верховный суд.
- В декабре 2023 года федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он требовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.
- Другое дело, о секретных документах, – одно из четырех, где фигурирует Трамп. Он обвиняется в незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго во Флориде, а также в предоставлении ложных показаний и препятствии расследованию. Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения.