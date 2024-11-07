NBC News: Минюст США планирует свернуть уголовные дела против Трампа до его инаугурации

Речь идет о двух федеральных делах, связанных со штурмом Капитолия в 2021 году и ненадлежащим хранением секретных документов

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Дональда Трампа до его инаугурации в должности президента, чтобы соблюсти политику, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности. Об этом пишет NBC News.

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По данным журналистов, в министерстве рассматриваются варианты прекращения двух федеральных дел, связанных со штурмом Капитолия в 2021 году и неправильным хранением секретных документов.

Это решение отличается от позиции специального прокурора Джека Смита, ранее активно продвигавшего расследование. Однако чиновники Минюста пришли к выводу, что судебные процессы по этим делам пока невозможны и могли бы затянуться из-за юридических апелляций в Верховный суд.