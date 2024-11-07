Аналитик Корева: Трамп победил, потому что американцы устали от традиционных элит в США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах из-за того, что американцы устали от традиционных элит в Соединенных Штатах. Такое мнение LIGA.net выразил научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.

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Отвечая на вопрос, предопределена ли победа Трампа тем, что граждане США устали от политики демократов, Корева сказал: "Они во многом устали от традиционных элит в Соединенных Штатах".

В то же время это происходит не только в США, объяснил он. Во многих демократических странах люди устали от традиционных элит: в них видят политиков, которые озабочены прежде всего собственными проблемами и недостаточно прислушиваются к мнению "обычного человека".

В качестве примера Корева упомянул, что большинство американцев в целом положительно относятся к мигрантам, однако хотят, чтобы те прибывали легально. Он подчеркнул, что Дональд Трамп четко обещает решить проблему нелегальной миграции, тогда как Камала Харрис, ответственная за границу как вице-президент, на фоне политики действующего президента США Джо Байдена допустила значительный рост количества нелегальных связей, особенно в первые годы его администрации.

Корева также отметил, что многие инициативы Трампа были отменены из-за того, что их называли расистскими, однако большинство людей, по его мнению, не поддерживают такую отмену, считая важной защиту границы.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

7 ноября президент Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом.

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