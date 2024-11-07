Аналітик Корева: Трамп переміг, тому що американці втомилися від традиційних еліт у США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах через те, що американці втомилися від традиційних еліт у Сполучених Штатах. Таку думку LIGA.net висловив науковий співробітник Інституту Маккейна Аарон Корева.

Відповідаючи на запитання, чи зумовлена перемога Трампа тим, що громадяни США втомилися від політики демократів, Корева сказав: "Вони багато в чому втомилися від традиційних еліт у Сполучених Штатах".

Водночас це відбувається не лише у США, пояснив він. У багатьох демократичних країнах люди втомилися від традиційних еліт: у них бачать політиків, які переймаються насамперед власними проблемами й недостатньо дослухаються до думки "звичайної людини".

Як приклад Корева згадав, що більшість американців загалом позитивно ставляться до мігрантів, проте хочуть, щоб ті прибували легально. Він підкреслив, що Дональд Трамп чітко обіцяє розв'язати проблему нелегальної міграції, тоді як Камала Гарріс, відповідальна за кордон як віцепрезидент, на тлі політики чинного президента США Джо Байдена допустила значне зростання кількості нелегальних перетинів, особливо в перші роки його адміністрації.

Корева також зауважив, що багато ініціатив Трампа було скасовано через те, що їх називали расистськими, однак більшість людей, на його думку, не підтримують таке скасування, вважаючи важливим захист кордону.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

7 листопада президент Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом.

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