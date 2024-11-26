WP: Радник Трампа Епштейн вимагав у кандидатів гроші за посади у новій адміністрації

Згідно з документом, Епштейн звертався до кандидатів із пропозицією лобіювати їхні інтереси перед Трампом в обмін на регулярні виплати за консультації

Борис Епштейн (Фото: ЕРА/ Michael M. Santiago)

Юридична команда Дональда Трампа підготувала доповідь, де стверджується, що Борис Епштейн, радник і юрист обраного президента США, намагався отримувати вигоду, пропонуючи посередництво в призначенні на посади в адміністрації. Про це пише The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ходом юридичної перевірки.

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"Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом", – йдеться у звіті.

Згідно з документом, Епштейн звертався до кандидатів із пропозицією лобіювати їхні інтереси перед Трампом в обмін на регулярні виплати за консультації. Одним із таких кандидатів був Скотт Бессент, претендент на посаду міністра фінансів, якому Епштейн пропонував платити щомісяця щонайменше $30 000.

Сам Епштейн заперечує ці звинувачення, зазначає WP.

Перевірку ініціював сам Трамп після чуток про дії Епштейна. У доповіді рекомендується обмежити його доступ до президента через можливі репутаційні та юридичні ризики.

Багато радників Дональда Трампа ставилися до Бориса Епштейна з недовірою, оскільки той часто пропонував рекомендації щодо призначення на посади, що значно перевищувало межі його юридичних повноважень, йдеться у матеріалі.

ДОВІДКА Борис Епштейн — давній соратник Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема, під час його президентства та подальших виборчих кампаній. Епштейн відіграв важливу роль у юридичній команді Трампа, особливо під час спроб оскарження результатів президентських виборів 2020 року. Епштейн народився в Росії, провів дитинство там, а згодом емігрував до США. Борис Епштейн — давній соратник Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема, під час його президентства та подальших виборчих кампаній. Епштейн відіграв важливу роль у юридичній команді Трампа, особливо під час спроб оскарження результатів президентських виборів 2020 року. Епштейн народився в Росії, провів дитинство там, а згодом емігрував до США.

16 листопада 2024 року NYT писала, що Епштейн пропонує себе на посаду радником Трампа з питань російсько-української війни.

23 листопада Reuters повідомляло, що Трамп розглядає можливість призначити на посаду спеціального представника щодо "російсько-українського конфлікту" свого колишнього виконувача обов'язків голови розвідки Річарда Гренелла.