WP: Радник Трампа Епштейн вимагав у кандидатів гроші за посади у новій адміністрації
Юридична команда Дональда Трампа підготувала доповідь, де стверджується, що Борис Епштейн, радник і юрист обраного президента США, намагався отримувати вигоду, пропонуючи посередництво в призначенні на посади в адміністрації. Про це пише The Washington Post з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ходом юридичної перевірки.
"Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом", – йдеться у звіті.
Згідно з документом, Епштейн звертався до кандидатів із пропозицією лобіювати їхні інтереси перед Трампом в обмін на регулярні виплати за консультації. Одним із таких кандидатів був Скотт Бессент, претендент на посаду міністра фінансів, якому Епштейн пропонував платити щомісяця щонайменше $30 000.
Сам Епштейн заперечує ці звинувачення, зазначає WP.
Перевірку ініціював сам Трамп після чуток про дії Епштейна. У доповіді рекомендується обмежити його доступ до президента через можливі репутаційні та юридичні ризики.
Багато радників Дональда Трампа ставилися до Бориса Епштейна з недовірою, оскільки той часто пропонував рекомендації щодо призначення на посади, що значно перевищувало межі його юридичних повноважень, йдеться у матеріалі.
- 16 листопада 2024 року NYT писала, що Епштейн пропонує себе на посаду радником Трампа з питань російсько-української війни.
- 23 листопада Reuters повідомляло, що Трамп розглядає можливість призначити на посаду спеціального представника щодо "російсько-українського конфлікту" свого колишнього виконувача обов'язків голови розвідки Річарда Гренелла.