WP: Советник Трампа требовал у кандидатов деньги за должности в новой администрации
Юридическая команда Дональда Трампа подготовила доклад, где утверждается, что Борис Эпштейн, советник и юрист избранного президента США, пытался извлекать выгоду, предлагая посредничество в назначении на должности в администрации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом юридической проверки.
"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на адвокатирование перед Трампом", – говорится в отчете.
Согласно документу, Эпштейн обращался к кандидатам с предложением лоббировать их интересы перед Трампом в обмен на регулярные выплаты за консультации. Одним из таких кандидатов был Скотт Бессент, претендент на должность министра финансов, которому Эпштейн предлагал платить ежемесячно минимум $30 000.
Сам Эпштейн отрицает эти обвинения, отмечает WP.
Проверку инициировал сам Трамп после слухов о действиях Эпштейна. В докладе рекомендуется ограничить его доступ к президенту из-за возможных репутационных и юридических рисков.
Многие советники Дональда Трампа относились к Борису Эпштейну с недоверием, поскольку тот часто предлагал рекомендации по назначению на должности, что значительно превышало пределы его юридических полномочий, говорится в материале.
- 16 ноября 2024 года NYT писала, что Эпштейн предлагает себя на должность советником Трампа по вопросам российско-украинской войны.
- 23 ноября Reuters сообщало, что Трамп рассматривает возможность назначить на должность специального представителя в отношении "российско-украинского конфликта" своего бывшего исполняющего обязанности главы разведки Ричарда Гренелла.