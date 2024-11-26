WP: Советник Трампа требовал у кандидатов деньги за должности в новой администрации

Согласно документу, Эпштейн обращался к кандидатам с предложением лоббировать их интересы перед Трампом в обмен на регулярные выплаты за консультации

Борис Эпштейн (Фото: ЕРА/ Michael M. Santiago)

Юридическая команда Дональда Трампа подготовила доклад, где утверждается, что Борис Эпштейн, советник и юрист избранного президента США, пытался извлекать выгоду, предлагая посредничество в назначении на должности в администрации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом юридической проверки.

"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на адвокатирование перед Трампом", – говорится в отчете.

Согласно документу, Эпштейн обращался к кандидатам с предложением лоббировать их интересы перед Трампом в обмен на регулярные выплаты за консультации. Одним из таких кандидатов был Скотт Бессент, претендент на должность министра финансов, которому Эпштейн предлагал платить ежемесячно минимум $30 000.

Сам Эпштейн отрицает эти обвинения, отмечает WP.

Проверку инициировал сам Трамп после слухов о действиях Эпштейна. В докладе рекомендуется ограничить его доступ к президенту из-за возможных репутационных и юридических рисков.

Многие советники Дональда Трампа относились к Борису Эпштейну с недоверием, поскольку тот часто предлагал рекомендации по назначению на должности, что значительно превышало пределы его юридических полномочий, говорится в материале.

СПРАВКА Борис Эпштейн – древний соратник Трампа, американский юрист и политический стратег российского происхождения. Он присоединился к команде Трампа еще во время избирательной кампании 2016 года и с тех пор был одним из ключевых советников, в частности, во время его президентства и последующих избирательных кампаний. Эпштейн сыграл немаловажную роль в юридической команде Трампа, особенно при попытках обжалования результатов президентских выборов 2020 года. Эпштейн родился в России, провел детство там, а затем эмигрировал в США. Борис Эпштейн – древний соратник Трампа, американский юрист и политический стратег российского происхождения. Он присоединился к команде Трампа еще во время избирательной кампании 2016 года и с тех пор был одним из ключевых советников, в частности, во время его президентства и последующих избирательных кампаний. Эпштейн сыграл немаловажную роль в юридической команде Трампа, особенно при попытках обжалования результатов президентских выборов 2020 года. Эпштейн родился в России, провел детство там, а затем эмигрировал в США.

16 ноября 2024 года NYT писала, что Эпштейн предлагает себя на должность советником Трампа по вопросам российско-украинской войны.

23 ноября Reuters сообщало, что Трамп рассматривает возможность назначить на должность специального представителя в отношении "российско-украинского конфликта" своего бывшего исполняющего обязанности главы разведки Ричарда Гренелла.