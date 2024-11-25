Спецпрокурор Смит подал ходатайство о прекращении дел против Трампа

Речь идет о делах о хранении секретных документов и о вмешательстве в выборы

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert/EPA)

В понедельник, 25 ноября, специальный прокурор Джек Смит подал ходатайства в суды о прекращении рассмотрения двух федеральных дел против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Это, вероятно, положит конец двум длительным и историческим расследованиям, так и не дошедшим до суда, отметили журналисты.

Смит попросил окружного судью США Таню Чуткан отклонить обвинения во вмешательстве в выборы, выдвинутые округом Колумбия. Прокурор заявил, что он "полностью поддерживает" обвинения, но добавил, что в инструкциях Министерства юстиции четко указано, что он не может преследовать действующего президента.

Также Смит подал отдельное ходатайство в Апелляционный суд США 11-го округа, попросив исключить Трампа как соответчика по апелляции специального прокурора на решение по делу о хранении секретных документов.

Хотя спецпрокурор попросил апелляционный суд отстранить новоизбранного президента от дела, но оставил его соответчиков, что могло бы позволить продолжить рассмотрение апелляции после возвращения Трампа в Белый дом.

Эксперты по правовым вопросам считают, что, возможно, после инаугурации Трамп попытается помиловать себя, чтобы исключить возможность юридической опасности в будущем.