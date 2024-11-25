Спецпрокурор Смит подал ходатайство о прекращении дел против Трампа
В понедельник, 25 ноября, специальный прокурор Джек Смит подал ходатайства в суды о прекращении рассмотрения двух федеральных дел против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Это, вероятно, положит конец двум длительным и историческим расследованиям, так и не дошедшим до суда, отметили журналисты.
Смит попросил окружного судью США Таню Чуткан отклонить обвинения во вмешательстве в выборы, выдвинутые округом Колумбия. Прокурор заявил, что он "полностью поддерживает" обвинения, но добавил, что в инструкциях Министерства юстиции четко указано, что он не может преследовать действующего президента.
Также Смит подал отдельное ходатайство в Апелляционный суд США 11-го округа, попросив исключить Трампа как соответчика по апелляции специального прокурора на решение по делу о хранении секретных документов.
Хотя спецпрокурор попросил апелляционный суд отстранить новоизбранного президента от дела, но оставил его соответчиков, что могло бы позволить продолжить рассмотрение апелляции после возвращения Трампа в Белый дом.
Эксперты по правовым вопросам считают, что, возможно, после инаугурации Трамп попытается помиловать себя, чтобы исключить возможность юридической опасности в будущем.
- В декабре 2023 года федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он потребовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.
- 7 ноября 2024 года стало известно, что Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Трампа до его инаугурации, чтобы придерживаться политики, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности.
- 8 ноября в США суд временно приостановил дело Трампа, связанное с его ролью в штурме Капитолия.