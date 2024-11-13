NYT: Спецпрокурор, который вел два дела против Трампа, уйдет в отставку до его инаугурации
Спецпрокурор США Джек Смит, который вел уголовные дела против избранного президента Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до возвращения в Белый дом в январе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников в окружении Смита.
По данным источников журналистов, целью Смита является завершение всех дел до того, как его заменят, и избежать того, чтобы важные этапы работы приходилось доделывать другим. Это также предполагает реакцию на обещание Трампа уволить его "за две секунды" после вступления в должность.
С момента своего назначения два года назад Смит действовал по принципу, что даже бывший президент не может быть вне закона, но теперь, когда Трамп победил на выборах, он оказался "в обороне", пытаясь быстро завершить два сложных дела, затянувшихся через суды и стали менее актуальны после избирательной победы Трампа, сказал NYT.
Офис Смита все еще разрабатывает план завершения этих дел, и возможные непредвиденные обстоятельства, такие как решения судов или других чиновников могут изменить его график. Однако, согласно источникам, Смит стремится завершить свою работу и пойти к тому, как Трамп вернется к власти.
Результаты выборов фактически положили конец федеральным делам против Трампа, поскольку политика министерства юстиции предполагает, что действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности. Решение Верховного суда этим летом еще больше расширило пределы того, что считается официальной деятельностью президента, которая не может быть обвинена даже после его ухода с поста.
- В декабре 2023 года федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он требовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.
- 7 ноября 2024 года стало известно, что Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Трампа до его инаугурации в должности президента, чтобы придерживаться политики, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности.
- 8 ноября в США суд приостановил дело Трампа, связанное с его ролью в штурме Капитолия.