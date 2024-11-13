NYT: Спецпрокурор, который вел два дела против Трампа, уйдет в отставку до его инаугурации

Смит вел два дела против Трампа: о неправомерном хранении секретных документов и о вмешательстве в выборы

Джек Смит (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Спецпрокурор США Джек Смит, который вел уголовные дела против избранного президента Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до возвращения в Белый дом в январе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников в окружении Смита.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным источников журналистов, целью Смита является завершение всех дел до того, как его заменят, и избежать того, чтобы важные этапы работы приходилось доделывать другим. Это также предполагает реакцию на обещание Трампа уволить его "за две секунды" после вступления в должность.

С момента своего назначения два года назад Смит действовал по принципу, что даже бывший президент не может быть вне закона, но теперь, когда Трамп победил на выборах, он оказался "в обороне", пытаясь быстро завершить два сложных дела, затянувшихся через суды и стали менее актуальны после избирательной победы Трампа, сказал NYT.

Офис Смита все еще разрабатывает план завершения этих дел, и возможные непредвиденные обстоятельства, такие как решения судов или других чиновников могут изменить его график. Однако, согласно источникам, Смит стремится завершить свою работу и пойти к тому, как Трамп вернется к власти.

Результаты выборов фактически положили конец федеральным делам против Трампа, поскольку политика министерства юстиции предполагает, что действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности. Решение Верховного суда этим летом еще больше расширило пределы того, что считается официальной деятельностью президента, которая не может быть обвинена даже после его ухода с поста.

СПРАВКА Джек Смит вел два основных расследования против Дональда Трампа: одно по поводу попыток отмены результатов выборов 2020 года и нападений на Капитолий 6 января, другое по поводу неправомерного хранения секретных документов после завершения его президентства. Джек Смит вел два основных расследования против Дональда Трампа: одно по поводу попыток отмены результатов выборов 2020 года и нападений на Капитолий 6 января, другое по поводу неправомерного хранения секретных документов после завершения его президентства.