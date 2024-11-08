Суд в США приостановил дело Трампа о штурме Капитолия – NBC News

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JUSTIN LANE)

В США суд приостановил дело будущего 47-го президента страны Дональда Трампа, связанное с его ролью в штурме Капитолия. Об этом сообщает NBC News.

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Спецпрокурор Джек Смит отметил, что, учитывая результаты президентских выборов, обвинение "уважительно просит суд отменить оставшиеся в графике досудебного разбирательства сроки, чтобы предоставить правительству время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Сообщается, что команда Смита планирует предоставить дополнительную информацию суду до 2 декабря, когда будут завершены внутренние обсуждения.

В декабре 2023 года федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году, тогда он требовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.

7 ноября 2024-го стало известно, что Министерство юстиции США планирует закрыть уголовные дела против Трампа до его инаугурации в должности президента, чтобы соблюсти политику, которая запрещает привлекать действующего президента к ответственности.