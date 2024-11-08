Минюст США раскрыл детали о том, как Иран пытался убить Трампа перед выборами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Министерство юстиции США опубликовало детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Дональда Трампа во время его кандидатства на президентский пост. Ведомство подозревает иранца и двух якобы работавших на него американцев.

Главным подозреваемым является 51-летний иранец Фархад Шакери, который был депортирован из США в 2008 году, но продолжал действовать через сообщников в США, отмечают в американском Минюсте. Его помощниками были два американца — Карлайл Ривер и Джонатан Лоудголт, задержанные 7 ноября.

По данным следствия, Шакери получил задание от Ирана следить за критиками иранского правительства в США, а также ликвидировать их при необходимости. Одно из его заданий заключалось в разработке плана убийства Трампа, которое должно было быть выполнено до 7 октября 2024 года.

Однако во время допроса агентами ФБР Шакери заявил, что не собирался совершать убийство в указанные сроки. Трем фигурантам дела выдвинули обвинения в организации заказного убийства, заговоре для его совершения, а также в сговоре с целью отмывания денег. Если обвинения подтвердятся, им грозит до 20 лет тюрьмы.