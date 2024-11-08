Мін'юст США розкрив деталі того, як Іран намагався вбити Трампа перед виборами

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Міністерство юстиції США опублікувало деталі справи щодо змови, організованої Іраном для вбивства Дональда Трампа під час його кандидатства на президентський пост. Відомство підозрює іранця та двох американців, які нібито працювали на нього.

Головним підозрюваним є 51-річний іранець Фархад Шакері, який був депортований зі США у 2008 році, але продовжував діяти через спільників у США, зазначають в американському Мін'юсті. Його помічниками були два американці — Карлайл Рівер і Джонатан Лоудголт, яких затримали 7 листопада.

За даними слідства, Шакері отримав завдання від Ірану стежити за критиками іранського уряду в США, а також ліквідовувати їх за потреби. Одне з його завдань полягало у розробці плану вбивства Трампа, яке мало бути виконано до 7 жовтня 2024 року.

Однак під час допиту агентами ФБР Шакері заявив, що не мав наміру виконувати вбивство в зазначені терміни. Трьом фігурантам справи висунули звинувачення в організації вбивства на замовлення, змові для його здійснення, а також у змові з метою відмивання грошей. Якщо звинувачення підтвердяться, їм загрожує до 20 років ув'язнення.